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Where is Bucha located on the map of Ukraine


Bucha

Bucha - is a city in Ukraine's Kyiv Oblast.

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Population: 36 882 people.

Distance to Kiev by highway - 32 kilometers.









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