Телепрограмма Россия 1 на 4 апреля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

22:45 Бесогон ТВ

23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:40 София. 5-я серия

01:40 Земский доктор. Продолжение. 1-я и 2-я серии

03:20 Семейный детектив. 52-я серия - «Треугольник»

04:05 Семейный детектив. 53-я серия - «Самородок»



В телепрограмме возможны изменения.