Телепрограмма Россия 1 на 4 апреля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
22:45 Бесогон ТВ
23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:40 София. 5-я серия
01:40 Земский доктор. Продолжение. 1-я и 2-я серии
03:20 Семейный детектив. 52-я серия - «Треугольник»
04:05 Семейный детектив. 53-я серия - «Самородок»
В телепрограмме возможны изменения.