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НТВ. Телепрограмма на 4 апреля 2022 года


Телепрограмма НТВ на 4 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

04:55 Возвращение Мухтара-2. »Аккредитация». »Загранпаспорт»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Запас прочности», 1-я и 2-я серии. «Свобода умереть», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Запас прочности», 1-я и 2-я серии. «Свобода умереть», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Чингачгук. «Паучья сеть», 1-я и 2-я серии. «Любовь до гроба», 1-я серия
23:00 Сегодня в Москве
23:30 Пёс-4. «Любовный аромат». «Хакер». «Пейнтбол»
02:30 Таинственная Россия
03:25 Хмуров. 1-я и 2-я серии
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Экскурсия». «Двойное ограбление»

В телепрограмме возможны изменения.









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