Телепрограмма НТВ на 4 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



04:55 Возвращение Мухтара-2. »Аккредитация». »Загранпаспорт»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Запас прочности», 1-я и 2-я серии. «Свобода умереть», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Запас прочности», 1-я и 2-я серии. «Свобода умереть», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Чингачгук. «Паучья сеть», 1-я и 2-я серии. «Любовь до гроба», 1-я серия

23:00 Сегодня в Москве

23:30 Пёс-4. «Любовный аромат». «Хакер». «Пейнтбол»

02:30 Таинственная Россия

03:25 Хмуров. 1-я и 2-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Экскурсия». «Двойное ограбление»



В телепрограмме возможны изменения.