Телепрограмма Матч ТВ на 4 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
05:00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. 50 км
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:50 Новости
08:55 Специальный репортаж
09:15 Пеле: Рождение легенды
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Агент
15:00 Новости
15:05 Агент
17:00 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор
18:00 Новости
18:05 Громко
19:00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА - ЦСКА. Прямой эфир
21:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Болонья». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:20 Тотальный футбол
00:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
02:40 Есть тема!
03:00 Новости
03:05 Специальный репортаж
03:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Бавария»
В телепрограмме возможны изменения.