Телепрограмма Матч ТВ на 4 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



05:00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. 50 км

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:50 Новости

08:55 Специальный репортаж

09:15 Пеле: Рождение легенды

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

14:00 Агент

15:00 Новости

15:05 Агент

17:00 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор

18:00 Новости

18:05 Громко

19:00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА - ЦСКА. Прямой эфир

21:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Болонья». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:20 Тотальный футбол

00:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

02:40 Есть тема!

03:00 Новости

03:05 Специальный репортаж

03:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Бавария»



В телепрограмме возможны изменения.