Телепрограмма ТНТ на 4 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



04:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 57-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 3. 58-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

09:00 Звезды в Африке. 21-я серия

10:30 Битва экстрасенсов. 265-я серия

12:00 СашаТаня. 117-я - 122-я серии

15:00 Ольга. 1-я - 6-я серии

18:00 Иванько. 1-я - 4-я серии

20:00 Исправление и наказание. 13-я серия

20:30 Исправление и наказание. 14-я серия

21:00 «Проект «Анна Николаевна». 10-я серия

22:00 Полярный. 8-я серия

22:30 Полярный. 9-я серия

23:00 Чего хочет Слава?

01:05 Горько!-2

02:40 Такое кино! 415-я серия

03:10 Золото Геленджика. 1-я - 3-я серии



В телепрограмме возможны изменения.