Телепрограмма ТНТ на 4 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
04:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 57-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 3. 58-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
09:00 Звезды в Африке. 21-я серия
10:30 Битва экстрасенсов. 265-я серия
12:00 СашаТаня. 117-я - 122-я серии
15:00 Ольга. 1-я - 6-я серии
18:00 Иванько. 1-я - 4-я серии
20:00 Исправление и наказание. 13-я серия
20:30 Исправление и наказание. 14-я серия
21:00 «Проект «Анна Николаевна». 10-я серия
22:00 Полярный. 8-я серия
22:30 Полярный. 9-я серия
23:00 Чего хочет Слава?
01:05 Горько!-2
02:40 Такое кино! 415-я серия
03:10 Золото Геленджика. 1-я - 3-я серии
В телепрограмме возможны изменения.