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Домашний. Телепрограмма на 4 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 4 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

03:20 Пять ужинов
06:30 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Долгожданное чудо». «Зарплатная жена»
13:20 Порча. Чёрные слёзы
13:50 Знахарка. Просто Филя
14:25 Верну любимого. Ромашка
15:00 Долгая дорога к счастью. 1-я - 4-я серии
19:00 Сашино дело. 1-я - 4-я серии
23:05 Дыши со мной. 13-я - 15-я серии
01:45 Анжелика, маркиза ангелов
03:40 Проводница. 2-я серия - «Любовь со взломом». 3-я серия - «Похищение». 4-я серия - «Свидетель»

В телепрограмме возможны изменения.









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