Телепрограмма канала Домашний на 4 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



03:20 Пять ужинов

06:30 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Долгожданное чудо». «Зарплатная жена»

13:20 Порча. Чёрные слёзы

13:50 Знахарка. Просто Филя

14:25 Верну любимого. Ромашка

15:00 Долгая дорога к счастью. 1-я - 4-я серии

19:00 Сашино дело. 1-я - 4-я серии

23:05 Дыши со мной. 13-я - 15-я серии

01:45 Анжелика, маркиза ангелов

03:40 Проводница. 2-я серия - «Любовь со взломом». 3-я серия - «Похищение». 4-я серия - «Свидетель»



В телепрограмме возможны изменения.