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СТС. Телепрограмма на 4 апреля 2022 года


Телепрограмма СТС на 4 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

04:45 6 кадров. Сезон 8. 44-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 8. 46-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 8. 47-я серия
05:45 Ералаш
06:00 Ералаш. Сезон 1. 229-я серия
06:05 Три кота. Музыкальная открытка
06:10 Три кота
06:15 Три кота
06:20 Шрэк-4D
06:30 Кунг-фу Панда. Тайна свитка
06:55 Элвин и бурундуки
08:40 Элвин и бурундуки-2
10:20 Элвин и бурундуки-3
12:05 Джуманджи
14:05 Джуманджи: Зов джунглей
16:35 Джуманджи: Новый уровень
19:00 Сёстры
19:15 Сёстры
19:40 Гарри Поттер и Философский камень
22:30 Дора и затерянный город
00:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
01:30 Маленькие женщины
03:30 Воронины. Сезон 15. 1-я - 6-я серии

В телепрограмме возможны изменения.









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