Телепрограмма СТС на 4 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



04:45 6 кадров. Сезон 8. 44-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 8. 46-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 8. 47-я серия

05:45 Ералаш

06:00 Ералаш. Сезон 1. 229-я серия

06:05 Три кота. Музыкальная открытка

06:10 Три кота

06:15 Три кота

06:20 Шрэк-4D

06:30 Кунг-фу Панда. Тайна свитка

06:55 Элвин и бурундуки

08:40 Элвин и бурундуки-2

10:20 Элвин и бурундуки-3

12:05 Джуманджи

14:05 Джуманджи: Зов джунглей

16:35 Джуманджи: Новый уровень

19:00 Сёстры

19:15 Сёстры

19:40 Гарри Поттер и Философский камень

22:30 Дора и затерянный город

00:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком

01:30 Маленькие женщины

03:30 Воронины. Сезон 15. 1-я - 6-я серии



В телепрограмме возможны изменения.