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РЕН ТВ. Телепрограмма на 4 апреля 2022 года


Телепрограмма РЕН ТВ на 4 апреля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.

05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Документальный спецпроект
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Преступник
22:05 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Неизвестная история
00:30 Акулье озеро
02:10 Прорыв
03:55 Тайны Чапман

В телепрограмме возможны изменения.









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