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Звезда. Телепрограмма на 4 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на 4 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

03:35 Кулинар. 17-я и 18-я серии
05:10 Кулинар. 19-я и 20-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Специальный репортаж
09:35 В добрый час
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
13:50 Кулинар-2. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Кулинар-2. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
20:40 Война миров. "КГБ против ЦРУ. Операция "Трианон"
21:25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №97
23:40 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 17-я и 18-я серии
01:30 В добрый час
03:05 Хроника Победы
03:35 Кулинар-2. 1-я и 2-я серии

В телепрограмме возможны изменения.









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