Телепрограмма канала Звезда на 4 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



03:35 Кулинар. 17-я и 18-я серии

05:10 Кулинар. 19-я и 20-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Специальный репортаж

09:35 В добрый час

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

13:50 Кулинар-2. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Кулинар-2. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

20:40 Война миров. "КГБ против ЦРУ. Операция "Трианон"

21:25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №97

23:40 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 17-я и 18-я серии

01:30 В добрый час

03:05 Хроника Победы

03:35 Кулинар-2. 1-я и 2-я серии



В телепрограмме возможны изменения.