Телепрограмма ТВЦ на 4 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



04:50 Виктор Павлов. Голубиная душа

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

09:00 Тест на беременность. 1-я серия

10:00 Тест на беременность. 2-я серия

11:00 Городское собрание

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. 1-я серия - «После похорон»

13:40 Мой герой. Ольга Тумайкина

14:30 События

14:55 Город новостей

15:10 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 1-я серия

16:00 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 2-я серия

16:55 Хроники московского быта. Вырезка и кости

17:50 События

18:10 Трюкач. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Прорвёмся!

23:10 Знак качества. Хитрая упаковка

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:50 Хроники московского быта. Мелодия судьбы

01:30 Молодые вдовы

02:10 Джеймс Бонд. Тайна агента 007

02:50 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 1-я серия

03:35 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 2-я серия

04:25 Александр Михайлов. Я боролся с любовью



В телепрограмме возможны изменения.