Телепрограмма ТВЦ на 4 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
04:50 Виктор Павлов. Голубиная душа
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
09:00 Тест на беременность. 1-я серия
10:00 Тест на беременность. 2-я серия
11:00 Городское собрание
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. 1-я серия - «После похорон»
13:40 Мой герой. Ольга Тумайкина
14:30 События
14:55 Город новостей
15:10 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 1-я серия
16:00 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 2-я серия
16:55 Хроники московского быта. Вырезка и кости
17:50 События
18:10 Трюкач. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Прорвёмся!
23:10 Знак качества. Хитрая упаковка
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:50 Хроники московского быта. Мелодия судьбы
01:30 Молодые вдовы
02:10 Джеймс Бонд. Тайна агента 007
02:50 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 1-я серия
03:35 Анатомия убийства. «Скелет в шкафу», 2-я серия
04:25 Александр Михайлов. Я боролся с любовью
В телепрограмме возможны изменения.