Телепрограмма Пятого канала на 4 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
05:00 Известия
05:25 Глухарь. Продолжение. 18-я серия - «Страшно жить»
05:35 Глухарь. Продолжение. 19-я серия - «Каждый сам за себя»
06:20 Глухарь. Продолжение. 20-я серия - «День рождения»
07:05 Глухарь. Продолжение. 21-я серия - «Это правда»
08:00 Глухарь. Продолжение. 22-я серия - «Дураки»
09:00 Известия
09:30 Наводчица. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Наводчица. 4-я серия
13:45 Телохранитель. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-2. Почтовый роман
18:50 Условный мент-2. Орден за мужество
19:45 След. Их остановит только смерть
20:30 След. Дети Надежды
21:30 След. Бодипозитив
22:20 След. Таинство демагогии
23:10 Великолепная пятёрка-4. Убийца-невидимка
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Повелители танцующих лягушек
01:15 След. От добра добра не ищут
02:05 След. Верное средство
02:40 След. Чертов маньяк
03:20 Детективы. Окрошка с квасом
03:50 Детективы. Велопрогулка
04:20 Детективы. Любовь здесь больше не живет
В телепрограмме возможны изменения.