Телепрограмма Пятого канала на 4 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



05:00 Известия

05:25 Глухарь. Продолжение. 18-я серия - «Страшно жить»

05:35 Глухарь. Продолжение. 19-я серия - «Каждый сам за себя»

06:20 Глухарь. Продолжение. 20-я серия - «День рождения»

07:05 Глухарь. Продолжение. 21-я серия - «Это правда»

08:00 Глухарь. Продолжение. 22-я серия - «Дураки»

09:00 Известия

09:30 Наводчица. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Наводчица. 4-я серия

13:45 Телохранитель. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-2. Почтовый роман

18:50 Условный мент-2. Орден за мужество

19:45 След. Их остановит только смерть

20:30 След. Дети Надежды

21:30 След. Бодипозитив

22:20 След. Таинство демагогии

23:10 Великолепная пятёрка-4. Убийца-невидимка

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Повелители танцующих лягушек

01:15 След. От добра добра не ищут

02:05 След. Верное средство

02:40 След. Чертов маньяк

03:20 Детективы. Окрошка с квасом

03:50 Детективы. Велопрогулка

04:20 Детективы. Любовь здесь больше не живет



В телепрограмме возможны изменения.