Какой праздник 5 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 5 апреля 2022 года отмечается 6 праздников.



Какой праздник отмечают 5 апреля



- Международный день нравственности

Памятная дата была учреждена 25 июля 2019 года Генеральной Ассамблей ООН.



- Международный день супа

Суп - важная часть ежедневного рациона и одна из гарантий здорового организма. День супа отмечают традиционным застольем, где главное блюдо на столе в этот праздник – суп.



- День Русской нации

Неофициальный праздник. Праздник посвящен победе в битве 5 апреля 1242 года на Чудском озере.



Какой церковный праздник отмечают 5 апреля



- 30-й день Великого Поста.



- Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского

День памяти святого Никона, игумена Киево-Печерского. Основал монастырь на острове Тмутаракань.



- Преподобномученика Никона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его

Приняли мученическую смерть за веру в Иисуса Христа по приказу правителя Сицилии Квинтиана.