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Какой праздник 5 апреля 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 5 апреля 2022 года отмечается 6 праздников.

Какой праздник отмечают 5 апреля

- Международный день нравственности
Памятная дата была учреждена 25 июля 2019 года Генеральной Ассамблей ООН.

- Международный день супа
Суп - важная часть ежедневного рациона и одна из гарантий здорового организма. День супа отмечают традиционным застольем, где главное блюдо на столе в этот праздник – суп.

- День Русской нации
Неофициальный праздник. Праздник посвящен победе в битве 5 апреля 1242 года на Чудском озере.

Какой церковный праздник отмечают 5 апреля

- 30-й день Великого Поста.

- Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского
День памяти святого Никона, игумена Киево-Печерского. Основал монастырь на острове Тмутаракань.

- Преподобномученика Никона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его
Приняли мученическую смерть за веру в Иисуса Христа по приказу правителя Сицилии Квинтиана.









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