В России и мире 5 апреля 2022 года отмечается 6 праздников.
Какой праздник отмечают 5 апреля
- Международный день нравственности
Памятная дата была учреждена 25 июля 2019 года Генеральной Ассамблей ООН.
- Международный день супа
Суп - важная часть ежедневного рациона и одна из гарантий здорового организма. День супа отмечают традиционным застольем, где главное блюдо на столе в этот праздник – суп.
- День Русской нации
Неофициальный праздник. Праздник посвящен победе в битве 5 апреля 1242 года на Чудском озере.
Какой церковный праздник отмечают 5 апреля
- 30-й день Великого Поста.
- Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского
День памяти святого Никона, игумена Киево-Печерского. Основал монастырь на острове Тмутаракань.
- Преподобномученика Никона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его
Приняли мученическую смерть за веру в Иисуса Христа по приказу правителя Сицилии Квинтиана.