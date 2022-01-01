Время начала «Манчестер Сити» - «Атлетико». 5 апреля 2022. Где смотреть матч в прямом эфире

5 апреля «Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 примет на своем поле мадридский «Атлетико».



Во сколько начнется матч «Манчестер Сити» - «Атлетико» 5 апреля



22:00 Манчестер Сити (Англия) - Атлетико (Испания)



Время начала матча - московское.



По какому каналу покажут матч Лиги чемпионов в прямом эфире



Прямую трансляцию игры будет вести федеральный телеканал «Матч ТВ».



В 1/8 финала «Манчестер Сити» в первой игре разгромил со счетом 5:0 «Спортинг», а дома сыграл с португальцами вничью 0:0. Матч «Атлетико» с «Манчестер Юнайтед» дома не выявил победителя (1:1), а в гостях испанцы одержали победу с минимальным счетом (1:0).