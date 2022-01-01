Время начала «Бенфика» - «Ливерпуль». 5 апреля 2022. Где смотреть матч в прямом эфире

5 апреля «Бенфика» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 примет на своем поле английский «Ливерпуль».



Во сколько начнется матч «Бенфика» - «Ливерпуль» 5 апреля



22:00 Бенфика (Португалия) - Ливерпуль (Англия)



Время начала матча - московское.



По какому каналу покажут матч Лиги чемпионов в прямом эфире



В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч Футбол 1». Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в записи в 00:45.



В 1/8 финала «Бенфика» сыграла вничью с «Аяксом» в первом матче, а в ответной игре в Амстердаме одержала победу со счетом 1:0. «Ливерпуль» выиграл в гостях у «Интера» 2:0 и уступил миланскому клубу дома со счетом 0:1.