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Время начала «Бенфика» - «Ливерпуль». 5 апреля 2022. Где смотреть матч в прямом эфире


5 апреля «Бенфика» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 примет на своем поле английский «Ливерпуль».

Во сколько начнется матч «Бенфика» - «Ливерпуль» 5 апреля

22:00 Бенфика (Португалия) - Ливерпуль (Англия)

Время начала матча - московское.

По какому каналу покажут матч Лиги чемпионов в прямом эфире

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч Футбол 1». Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в записи в 00:45.

В 1/8 финала «Бенфика» сыграла вничью с «Аяксом» в первом матче, а в ответной игре в Амстердаме одержала победу со счетом 1:0. «Ливерпуль» выиграл в гостях у «Интера» 2:0 и уступил миланскому клубу дома со счетом 0:1.









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