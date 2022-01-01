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Телепрограмма Золотая коллекция на сегодня и завтра


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на сегодня. В телепрограмме канала Золотая Коллекция Мосфильма на сегодня запланированы следующие программы.

Сегодня, 5 апреля

03:55 Человек с бульвара Капуцинов
05:25 Ко мне, Мухтар!
06:45 Жизнь по лимиту
08:05 Одиночное плавание
09:45 Беспокойное хозяйство
11:25 Позови меня в даль светлую
13:05 Берегись автомобиля
14:50 За спичками
16:35 Не может быть!
18:20 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Коллекционеры»
19:55 Мы из джаза
21:30 Девчата
23:15 Дайте жалобную книгу
00:50 Формула любви
02:20 Ко мне, Мухтар!
03:35 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Коллекционеры»

Завтра - 6 апреля

05:00 Спокойный день в конце войны
05:35 Асса
08:05 В зоне особого внимания
09:50 Белые ночи
11:35 «Возвращение «Святого Луки»
13:20 Эта веселая планета
15:00 Мужики!..
16:45 Карнавальная ночь
18:05 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»
19:45 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
21:30 Ты - мне, я - тебе
23:00 Добряки
00:30 Мимино
02:05 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
03:30 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»

В телепрограмме передач возможны изменения.









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