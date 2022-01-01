Телепрограмма Золотая коллекция на сегодня и завтра

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на сегодня. В телепрограмме канала Золотая Коллекция Мосфильма на сегодня запланированы следующие программы.



Сегодня, 5 апреля



03:55 Человек с бульвара Капуцинов

05:25 Ко мне, Мухтар!

06:45 Жизнь по лимиту

08:05 Одиночное плавание

09:45 Беспокойное хозяйство

11:25 Позови меня в даль светлую

13:05 Берегись автомобиля

14:50 За спичками

16:35 Не может быть!

18:20 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Коллекционеры»

19:55 Мы из джаза

21:30 Девчата

23:15 Дайте жалобную книгу

00:50 Формула любви

02:20 Ко мне, Мухтар!

03:35 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Коллекционеры»



Завтра - 6 апреля



05:00 Спокойный день в конце войны

05:35 Асса

08:05 В зоне особого внимания

09:50 Белые ночи

11:35 «Возвращение «Святого Луки»

13:20 Эта веселая планета

15:00 Мужики!..

16:45 Карнавальная ночь

18:05 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»

19:45 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

21:30 Ты - мне, я - тебе

23:00 Добряки

00:30 Мимино

02:05 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

03:30 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»



В телепрограмме передач возможны изменения.