В какой стране другой год: 10 стран, в которых сейчас не 2023 год



Большинство стран мира живут по григорианскому календарю. Но во многих государствах наравне с григорианским также используются и традиционные календари.



Китай - 4720 год

Летоисчисление начинается с 2697 года до н. э. Китайский Новый год также официально отмечается в Индонезии, Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Брунее, на Филиппинах и Маврикии. В 2023 году наступил 22 января, в 2024 году наступит 10 февраля.



КНДР - 111 год

Календарь начинается со дня рождения основателя государства Северной Кореи Ким Ир Сена (15 апреля 1912).



Япония - 4 год

Летоисчисление ведется с начала правления императора. 1 мая 2019 года взошел на престол император Нарухито.



Индия - 1944 год

Традиционный календарь основан на расчетах эры Сака, древней хронологии, широко распространенной в Индии и Камбодже. Принят с 22 марта 1957 года.



Бангладеш - 1429 год

В стране официально используется бенгальский календарь. Окончательный вариант появился только в 1585 году. Год начинается 14 апреля.



Непал - 2079 год

Отчет идет со времени правления императора Викрамадитья. который сел на трон в 56 году до нашей эры.



Израиль - 5783 год

Еврейский календарь основан на лунно-солнечном и используется для религиозных праздников, дней рождений и дней памяти умерших родственников. Год начинается в новолуние, в 2022 году он начался 26 сентября и закончится 15 сентября 2023 года.



Пакистан - 1444 год

Хронология начинается с хиджры, первой эмиграции мусульман в Медину (622 г. н.э.). 1444 год наступил 30 июля.



Иран, Афганистан - 1401 год

Персидский календарь был создан группой астрономов, включая Омара Хайяма. Хронология начинается с хиджры точно так же, как исламский календарь, но она также основана на солнечном году. Год начинается 21 марта.



Таиланд - 2565 год

Страна живет согласно буддийскому лунному календарю, в котором хронология начинается с того момента, когда Будда достиг нирваны. Используется также с небольшими различиями в Лаосе, Камбодже, Мьянме и на Шри-Ланке.



















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