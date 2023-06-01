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В какой стране другой год: страны, в которых сейчас не 2023 год



Большинство стран мира живут по григорианскому календарю. Но во многих государствах наравне с григорианским также используются и традиционные календари.

Китай - 4720 год
Летоисчисление начинается с 2697 года до н. э. Китайский Новый год также официально отмечается в Индонезии, Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Брунее, на Филиппинах и Маврикии. В 2023 году наступил 22 января, в 2024 году наступит 10 февраля.

КНДР - 111 год
Календарь начинается со дня рождения основателя государства Северной Кореи Ким Ир Сена (15 апреля 1912).

Япония - 4 год
Летоисчисление ведется с начала правления императора. 1 мая 2019 года взошел на престол император Нарухито.

Индия - 1945 год
Традиционный календарь основан на расчетах эры Сака, древней хронологии, широко распространенной в Индии и Камбодже. Принят с 22 марта 1957 года. В високосном год наступает с 21 марта, а в простом - с 22 марта.

Бангладеш - 1429 год
В стране официально используется бенгальский календарь. Окончательный вариант появился только в 1585 году. Год начинается 14 апреля.

Непал - 2079 год
Отчет идет со времени правления императора Викрамадитья. который сел на трон в 56 году до нашей эры. Новый год в Непале празднуют в середине апреля.

Израиль - 5783 год
Еврейский календарь основан на лунно-солнечном и используется для религиозных праздников, дней рождений и дней памяти умерших родственников. Год начинается в новолуние, в 2022 году он начался 26 сентября и закончится 15 сентября 2023 года.

Пакистан - 1445 год
Хронология начинается с хиджры, первой эмиграции мусульман в Медину (622 г. н.э.). 1445 год наступил 19 июля 2023 года.

Иран, Афганистан - 1402 год
Персидский календарь был создан группой астрономов, включая Омара Хайяма. Хронология начинается с хиджры точно так же, как исламский календарь, но она также основана на солнечном году. Год начинается 21 марта.

Таиланд - 2566 год
Страна живет согласно буддийскому лунному календарю, в котором хронология начинается с того момента, когда Будда достиг нирваны. Используется также с небольшими различиями в Лаосе, Камбодже, Мьянме и на Шри-Ланке.









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