|
|
Гороскоп на 6 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
Гороскоп на 6 апреля 2022 года для знаков зодиака: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.
Точный гороскоп на сегодня 6 апреля 2022 года
Овен
Не стоит нагружать себя сверх нормы – можете не вынести давления. Обязательно решайте проблемы, подключая фантазию – так вам будет интересна даже самая скучная задача.
Телец
Сегодня вы можете получить ответы на многие вопросы. Только будьте избирательными и проверяйте сказанное вам – вас могут обмануть.
Близнецы
Многие проблемы сегодня ударят по самому больному, поэтому есть смысл разобраться с ними с самого утра. Если вам тяжело, можно попросить помощи у коллег и близких.
Рак
Старайтесь сегодня держаться подальше от негативных людей. Сейчас вы готовы спорить со всеми, но это неверная стратегия. Лучше быть умнее и уходить от таких разговоров.
Лев
Сегодня у вас получится сдвинуть с мертвого места какую-то сложную задачу. Так что не теряйте времени зря. И обязательно поднимайте себе настроение – от него зависит ваша работоспособность.
Дева
Много общайтесь, заводите новые знакомства, слушайте новости. Перемены в этот день толкнут вас на нестандартные решения, и вы приобретете полезный для вас опыт.
Весы
Чтобы избавиться от проблем в семье, стоит поговорить начистоту, высказать все, что наболело. Сегодня полезно раздавать свои советы – многим в этот день они помогут.
Скорпион
В этот день вы сможете выполнить любую задачу. Так что не теряйте времени зря. Покажите всем, на что вы способны – возможно, это заинтересует авторитетных людей.
Козерог
Вы в гуще событий, и это вас радует. Настраиваясь и разговаривать, и много работать. Активность в этот день принесет не только пользу карьере, но и вашему самочувствию.
Стрелец
Сегодня не стоит никуда спешить и предпринимать импульсивные решения – двигаясь в комфортном для вас темпе, вы сможете закончить куда больше дел, нежели планировали.
Водолей
Сейчас вы настроены рисковать, но импульсивность в этот день может подвести. Прежде чем принять какое-либо решение, серьезно о нем подумайте. В отношения стоит принести что-то новенькое и чаще говорить слова любви.
Рыбы
Сегодня стоит быть осторожным – кто-то может присвоить ваши идеи себе. Все проблемы в этот день будут вам по плечу, так что это отличное время, чтобы решить самые сложные задачи.
Гороскоп на 5 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...Гороскоп на 4 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...Гороскоп на 2 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...Гороскоп на 1 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...Гороскоп на 31 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
|
|
|
|
|
100 лучших снайперов за всю историю НХЛ
|
|
В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.
|
|
|
|
|