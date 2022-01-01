Какой праздник 6 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 6 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.
Какой праздник отмечают 6 апреля
- Международный день спорта
Праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН 23 августа 2013 года. В этот день займитесь спортом в общественном месте.
- День работников следственных органов МВД России
Профессиональный праздник работников органов предварительного следствия. Праздник берет начало 6 апреля 1963 года.
- Всемирный день настольного тенниса
Праздник отмечается с 6 апреля 2015 года.
- День рождения московского трамвая
В этот день в 1899 году в Москве торжественно открылось трамвайное движение.
Какой церковный праздник отмечают 6 апреля
- 31-й день Великого Поста.
- Артемон – дери полоз
Праздник в честь святого Артемона (Артемия) Солунского (Селевкийского), епископа. В этот день люди стараются переделать все дела перед Благовещением. Название «дери полоз» означает, что на подтаявшем снегу можно ободрать полозья у саней и пора пересажываться на телегу.
- Преподобного Захарии Печерского, постника
В этот день церковь чтит память Захарии Постника, Печерского, который подвизался в Дальних пещерах и соблюдал строгий пост.
- Мучеников Стефана и Петра Казанских
Чествование памяти святых мучеников, которые пострадали от казанских татар за веру в Иисуса Христа.
- Преподобного Захарии Отверстого, монаха
Прозвище Отверстый получил за особое попечение о нищих и странниках.