Какой праздник 6 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 6 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.



Какой праздник отмечают 6 апреля



- Международный день спорта

Праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН 23 августа 2013 года. В этот день займитесь спортом в общественном месте.



- День работников следственных органов МВД России

Профессиональный праздник работников органов предварительного следствия. Праздник берет начало 6 апреля 1963 года.



- Всемирный день настольного тенниса

Праздник отмечается с 6 апреля 2015 года.



- День рождения московского трамвая

В этот день в 1899 году в Москве торжественно открылось трамвайное движение.



Какой церковный праздник отмечают 6 апреля



- 31-й день Великого Поста.



- Артемон – дери полоз

Праздник в честь святого Артемона (Артемия) Солунского (Селевкийского), епископа. В этот день люди стараются переделать все дела перед Благовещением. Название «дери полоз» означает, что на подтаявшем снегу можно ободрать полозья у саней и пора пересажываться на телегу.



- Преподобного Захарии Печерского, постника

В этот день церковь чтит память Захарии Постника, Печерского, который подвизался в Дальних пещерах и соблюдал строгий пост.



- Мучеников Стефана и Петра Казанских

Чествование памяти святых мучеников, которые пострадали от казанских татар за веру в Иисуса Христа.



- Преподобного Захарии Отверстого, монаха

Прозвище Отверстый получил за особое попечение о нищих и странниках.



















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