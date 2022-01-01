Где находится Мощун Киевской области на карте Украины

Мощун - село в составе Бучанского района Киевской области Украины. Краткая справка Основан: 1664 год. Население: 794 человека. Расстояние до Киева по трассе - 31 км. В селе Мощун снимали телевизионный художественный сериал «Сваты».
В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.
Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.
Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 772. Овечкин опередил Яромира Ягра и занял третье место в списке лучших снайперов НХЛ.
В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.