На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 10 апреля в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 996 060 человек. За сутки число заражений составило 13 056 человек (1 457 госпитализаций). Умерли за сутки в России 259 человек.



В Москве за сутки заразились 742 человека (за все время - 2 748 431). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 767 306. Всего за все время в мире заразились 498 262 019 человек. Всего за сутки умерли 2 297 человек (всего - 6 176 746).