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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 10 апреля 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 10 апреля в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 996 060 человек. За сутки число заражений составило 13 056 человек (1 457 госпитализаций). Умерли за сутки в России 259 человек.

В Москве за сутки заразились 742 человека (за все время - 2 748 431). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 767 306. Всего за все время в мире заразились 498 262 019 человек. Всего за сутки умерли 2 297 человек (всего - 6 176 746).









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