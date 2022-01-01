Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 11 апреля 2022: сколько заболевших

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 11 апреля в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 007 915 человек. За сутки число заражений составило 11 855 человек (1 390 госпитализаций). Умерли за сутки в России 248 человек.



В Москве за сутки заразились 589 человек (за все время - 2 749 020). 19 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 554 964. Всего за все время в мире заразились 498 892 896 человек. Всего за сутки умерли 1 480 человек (всего - 6 178 789).