Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 7 апреля 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 7 апреля в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 955 120 человек. За сутки число заражений составило 14 355 человек (2 612 госпитализаций). Умерли за сутки в России 287 человек.

В Москве за сутки заразились 1 004 человека (за все время - 2 746 033). 20 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 440 647. Всего за все время в мире заразились 495 119 704 человека. Зафиксировано за сутки 7 488 смертей (всего - 6 166 401 человек).









  • Какой праздник 6 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
  • Какой праздник 2 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 24 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 19 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Четыре велопарада запланированы в Москве в 2016 году
    •




    Лига Европы по футболу 2021/2022. Расписание матчей 1/4 финала

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2022

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.

    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание матчей 1/4 финала

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 7 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина на 7 апреля

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 773. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 28 шайб.











    Какого числа православная Пасха и Троица в 2022 году в России
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 7 апреля 2022: сколько заболевших
    Где находится Мариуполь на карте Украины. Азовсталь, карта Мариуполя
    Расписание трансляций Лиги Европы 2021/2022 7 апреля по каналам ТВ
    Лунный посевной календарь садовода и огородника на апрель 2022 года
    Праздники и выходные в 2022 году в России. Как отдыхаем в мае 2022
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, покинувших Россию
    Самые смешные анекдоты дня - 7 апреля 2022 года
    Где находится Харьков на карте Украины, карта Харькова
    Гороскоп на 8 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru