На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 7 апреля в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 955 120 человек. За сутки число заражений составило 14 355 человек (2 612 госпитализаций). Умерли за сутки в России 287 человек.



В Москве за сутки заразились 1 004 человека (за все время - 2 746 033). 20 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 440 647. Всего за все время в мире заразились 495 119 704 человека. Зафиксировано за сутки 7 488 смертей (всего - 6 166 401 человек).