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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 8 апреля 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 8 апреля в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 969 431 человек. За сутки число заражений составило 14 311 человек (3 627 госпитализаций). Умерли за сутки в России 280 человек.

В Москве за сутки заразились 855 человек (за все время - 2 746 888). 19 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 209 011. Всего за все время в мире заразились 496 341 342 человека. Всего за сутки умерли 4 191 человек (всего - 6 170 701).









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