Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 9 апреля 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 9 апреля в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 983 004 человека. За сутки число заражений составило 13 573 человека (3 353 госпитализации). Умерли за сутки в России 288 человек.

В Москве за сутки заразились 801 человек (за все время - 2 747 689). 17 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 145 800. Всего за все время в мире заразились 497 490 388 человек. Всего за сутки умерли 3 661 человек (всего - 6 174 362).









  • Какой праздник 9 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
  • Какой праздник 8 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 6 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 19 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Четыре велопарада запланированы в Москве в 2016 году
    •




    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Формула-1 в сезоне 2022. Календарь этапов гран-при

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.











    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 9 апреля 2022: сколько заболевших
    Время трансляции Стерлинг - Ян 10 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире
    Какого числа православная Пасха и Троица в 2022 году в России
    Гороскоп на 10 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Какой праздник 10 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Время начала «Бавария» - «Аугсбург» 9 апреля 2022. Расписание трансляций матчей чемпионата Италии
    Самые смешные анекдоты дня - 9 апреля 2022 года
    Время начала «Металлург» - «Трактор» 9 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата
    9 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru