На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 9 апреля в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 983 004 человека. За сутки число заражений составило 13 573 человека (3 353 госпитализации). Умерли за сутки в России 288 человек.



В Москве за сутки заразились 801 человек (за все время - 2 747 689). 17 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 145 800. Всего за все время в мире заразились 497 490 388 человек. Всего за сутки умерли 3 661 человек (всего - 6 174 362).