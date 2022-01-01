Статистика по коронавирусу в России, Москве и мире на 5 апреля 2022: количество заболевших и умерших

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика заболевших и умерших от коронавируса 5 апреля в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 926 104 человека. За сутки число заражений составило 13 947 человек (4 288 госпитализаций). Умерли за сутки в России 316 человек.



В Москве за сутки заразились 596 человек (за все время - 2 743 957). 21 человек умер от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 2 232 124. Всего за все время в мире заразились 493 675 018 человек. Зафиксировано за сутки 17 033 смерти (всего - 6 169 931 человек).