На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика заболевших и умерших от коронавируса 6 апреля в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 940 765 человек. За сутки число заражений составило 14 661 человек (3 713 госпитализаций). Умер за сутки в России 291 человек.



В Москве за сутки заразились 1 072 человека (за все время - 2 745 029). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 335 628. Всего за все время в мире заразились 493 679 057 человек. Зафиксировано за сутки 4 010 смертей (всего - 6 158 913 человек).