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Статистика по коронавирусу в России, Москве и мире на 6 апреля 2022: количество заболевших и умерших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика заболевших и умерших от коронавируса 6 апреля в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 940 765 человек. За сутки число заражений составило 14 661 человек (3 713 госпитализаций). Умер за сутки в России 291 человек.

В Москве за сутки заразились 1 072 человека (за все время - 2 745 029). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 335 628. Всего за все время в мире заразились 493 679 057 человек. Зафиксировано за сутки 4 010 смертей (всего - 6 158 913 человек).









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