Какой праздник 7 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник

В России и мире 7 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.



Какой праздник отмечают 7 апреля



- Всемирный день здоровья

Укрежден Всемирной организацией здравоохранения и приурочен к вступлению в силу Устава ВОЗ 7 апреля 1948 года.



- День рождения Рунета

В этот день в 1994 году был зарегистрирован и занесен в международный национальный доменный перечень домен .ru.



- День памяти погибших подводников

Почтение памяти подводников, которые погибли во время крушения атомной подводной лодки «Комсомолец» 7 апреля 1989 года.



- День косметолога

Профессиональный праздник работников сферы косметологии.



- День рождения регби

В 1823 году во время футбольного матча в городе Регби ученик колледжа Уильям Уэбб Эллис схватил мяч руками и побежал с ним на сторону соперников.



- День государственных органов рыбоохраны России

Профессиональный праздник для тех, кто борется за сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания



Какой церковный праздник отмечают 7 апреля



- 32-й день Великого Поста.



- Благовещение Пресвятой Богородицы

Праздник посвящен получению известия Девой Марией от архангела Гавриила о будущем рождении Иисуса Христа. В этот день запрещено проводить любые физические работы. На Благовещение принято ходить в церковь, подавать милостыню и выпускать голубей на свободу. Верующие люди 7 апреля подготавливают Благовещенскую соль - ее чудодейственные свойства способны излечить от болезней.



- Преставление святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России

Праздник в честь святого Тихона, патриарха Московского и всея России.



















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