В России и мире 7 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.
Какой праздник отмечают 7 апреля
- Всемирный день здоровья
Укрежден Всемирной организацией здравоохранения и приурочен к вступлению в силу Устава ВОЗ 7 апреля 1948 года.
- День рождения Рунета
В этот день в 1994 году был зарегистрирован и занесен в международный национальный доменный перечень домен .ru.
- День памяти погибших подводников
Почтение памяти подводников, которые погибли во время крушения атомной подводной лодки «Комсомолец» 7 апреля 1989 года.
- День косметолога
Профессиональный праздник работников сферы косметологии.
- День рождения регби
В 1823 году во время футбольного матча в городе Регби ученик колледжа Уильям Уэбб Эллис схватил мяч руками и побежал с ним на сторону соперников.
- День государственных органов рыбоохраны России
Профессиональный праздник для тех, кто борется за сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания
Какой церковный праздник отмечают 7 апреля
- 32-й день Великого Поста.
- Благовещение Пресвятой Богородицы
Праздник посвящен получению известия Девой Марией от архангела Гавриила о будущем рождении Иисуса Христа. В этот день запрещено проводить любые физические работы. На Благовещение принято ходить в церковь, подавать милостыню и выпускать голубей на свободу. Верующие люди 7 апреля подготавливают Благовещенскую соль - ее чудодейственные свойства способны излечить от болезней.
- Преставление святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России
Праздник в честь святого Тихона, патриарха Московского и всея России.