Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Какой праздник 7 апреля 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 7 апреля 2022 года отмечается 9 праздников.

Какой праздник отмечают 7 апреля

- Всемирный день здоровья
Укрежден Всемирной организацией здравоохранения и приурочен к вступлению в силу Устава ВОЗ 7 апреля 1948 года.

- День рождения Рунета
В этот день в 1994 году был зарегистрирован и занесен в международный национальный доменный перечень домен .ru.

- День памяти погибших подводников
Почтение памяти подводников, которые погибли во время крушения атомной подводной лодки «Комсомолец» 7 апреля 1989 года.

- День косметолога
Профессиональный праздник работников сферы косметологии.

- День рождения регби
В 1823 году во время футбольного матча в городе Регби ученик колледжа Уильям Уэбб Эллис схватил мяч руками и побежал с ним на сторону соперников.

- День государственных органов рыбоохраны России
Профессиональный праздник для тех, кто борется за сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания

Какой церковный праздник отмечают 7 апреля

- 32-й день Великого Поста.

- Благовещение Пресвятой Богородицы
Праздник посвящен получению известия Девой Марией от архангела Гавриила о будущем рождении Иисуса Христа. В этот день запрещено проводить любые физические работы. На Благовещение принято ходить в церковь, подавать милостыню и выпускать голубей на свободу. Верующие люди 7 апреля подготавливают Благовещенскую соль - ее чудодейственные свойства способны излечить от болезней.

- Преставление святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России
Праздник в честь святого Тихона, патриарха Московского и всея России.









  • Какой праздник 6 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 5 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 2 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 28 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 16 марта 2022 года. Какой церковный праздник
    •




    Формула-1 в сезоне 2022. Календарь этапов гран-при

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 8 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина на 8 апреля

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Лига Европы по футболу 2021/2022. Расписание матчей 1/4 финала

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2022

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.

    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание матчей 1/4 финала

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.











    Расписание трансляций «Формулы-1» Гран-при Австралии - 8-10 апреля 2022
    Самые смешные анекдоты дня - 8 апреля 2022 года
    Гороскоп на 9 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Какой праздник 9 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата
    Время начала СКА - ЦСКА 8 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч плей-офф КХЛ
    8 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи
    8 апреля 2022 - какой знак зодиака
    Время начала «Штутгарт» - «Боруссия» Дортмунд 8 апреля 2022. Расписание трансляций матчей чемпионата Италии
    Кто голосовал против резолюции о приостановке участия России в СПЧ ООН
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru