Лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года. Умер 6 апреля 2022 года в Москве.



Возраст Жириновского, где родился, когда стал лидером ЛДПР



Возраст Жириновского - 75 лет.



Где родился Жириновский - родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате.



Когда стал председателем ЛДПР - 13 декабря 1989 года (Либерально-демократической партии Советского Союза - ЛДПСС), с 18 апреля 1992 стал лидером ЛДПР.



Во сколько лет стал председателем ЛДПСС - 43 года.



Сколько лет Жириновский был руководителем ЛДПР - 32 года.



Кто стал новым лидеров ЛДПР - и.о. Алексей Диденко.