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Сколько лет Жириновскому, когда родился, где умер, когда стал лидером ЛДПР


Лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года. Умер 6 апреля 2022 года в Москве.

Возраст Жириновского, где родился, когда стал лидером ЛДПР

Возраст Жириновского - 75 лет.

Где родился Жириновский - родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате.

Когда стал председателем ЛДПР - 13 декабря 1989 года (Либерально-демократической партии Советского Союза - ЛДПСС), с 18 апреля 1992 стал лидером ЛДПР.

Во сколько лет стал председателем ЛДПСС - 43 года.

Сколько лет Жириновский был руководителем ЛДПР - 32 года.

Кто стал новым лидеров ЛДПР - и.о. Алексей Диденко.









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