В России и мире 8 апреля 2022 года отмечается 6 праздников.
Какой праздник отмечают 8 апреля
- День сотрудников военных комиссариатов России
Приурочен к учреждению военкоматов Декретом Совета Народных Комиссаров 8 апреля 1918 года.
- День российской анимации
8 апреля 1912 года состоялась премьера первого российского мультфильма «Прекрасная Люканида».
- Международный день цыган
Приурочен к Первому Всемирному цыганскому конгрессу в Лондоне 8 апреля 1971 года.
- День рождения пожарной лестницы
8 апреля 1766 года в США запатентовали первое в мире изделие под названием «пожарная лестница».
Какой церковный праздник отмечают 8 апреля
- 33-й день Великого Поста.
- Гавриил Благовест
Праздник в честь Архангела Гавриила, который принес Деве Марии известие о рождении Иисуса Христа. В этот день читают молитвы Архангелу Гавриилу об избавлении от простуды и лихорадки, производится посадка овощных культур.