В России и мире 8 апреля 2022 года отмечается 6 праздников.



Какой праздник отмечают 8 апреля



- День сотрудников военных комиссариатов России

Приурочен к учреждению военкоматов Декретом Совета Народных Комиссаров 8 апреля 1918 года.



- День российской анимации

8 апреля 1912 года состоялась премьера первого российского мультфильма «Прекрасная Люканида».



- Международный день цыган

Приурочен к Первому Всемирному цыганскому конгрессу в Лондоне 8 апреля 1971 года.



- День рождения пожарной лестницы

8 апреля 1766 года в США запатентовали первое в мире изделие под названием «пожарная лестница».



Какой церковный праздник отмечают 8 апреля



- 33-й день Великого Поста.



- Гавриил Благовест

Праздник в честь Архангела Гавриила, который принес Деве Марии известие о рождении Иисуса Христа. В этот день читают молитвы Архангелу Гавриилу об избавлении от простуды и лихорадки, производится посадка овощных культур.

