



Харьковскя область, Изюм







Карта Харькова







Харьков - второй по численности населения город Украины.



Краткая справка



Основан: в 1654 году указом русского царя Алексея Михайловича.



Население: 1 443 тыс. человек.



Расстояние до Киева по трассе - 409 км.

