Харьковскя область, ИзюмКарта ХарьковаХарьков - второй по численности населения город Украины. Краткая справка Основан: в 1654 году указом русского царя Алексея Михайловича. Население: 1 443 тыс. человек. Расстояние до Киева по трассе - 409 км.
В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.
В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.
Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.
В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 773. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 28 шайб.