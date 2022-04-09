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Расписание трансляций матчей 24-го тура РПЛ 2021/2022. Где смотреть в прямом эфире


С 9 по 10 апреля в чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут матчи 24-го тура. Лидер чемпионата «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом», «Динамо» отправится в гости к «Нижнему Новгороду», «Локомотив» встретится с «Ростовом», а ЦСКА проведет матч с «Химки».

Расписание трансляций матчей 24-го тура чемпионата России по футболу

9 апреля 2022, суббота

14:00 Нижний Новгород - Динамо (Матч ТВ)
14:00 Химки - ЦСКА (Матч Премьер)
16:30 Рубин - Краснодар (Матч Премьер)
19:30 Ахмат - Зенит (Матч ТВ)

10 апреля 2022, воскресенье

12:00 Урал - Крылья Советов (Матч Премьер)
14:00 Уфа - Сочи (Матч Премьер)
16:30 Спартак - Арсенал (Матч Премьер)
19:30 Ростов - Локомотив (Матч ТВ)

Время начала матчей РПЛ - московское.

Лидирует в чемпионате питерский «Зенит», сыгравший вничью в последнем туре с «Сочи» (0:0, 49 очков). «Динамо» одержало в гостях победу над «Краснодаром» (1:0, 46 очков) и сохранило второе место в турнирной таблице. ЦСКА поделил очки с «Уралом» (2:2), но сохранил за собой третье место (43 очка). На четвертой строчке расположился «Сочи» (39 очков). Пятое место занимает «Локомотив», одержавший победу над «Спартаком» (1:0, 37 очков). «Краснодар» занимает шестое место (36 очков), «Спартак» - 10-е (27 очков).









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