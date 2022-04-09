Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Время начала «Болонья» - «Сампдория» 11 апреля 2022. Расписание трансляций матчей чемпионата Италии


11 апреля в Болонье состоится заключительный матч 32-го тура чемпионата Италии по футболу сезона 2021/2022. «Болонья» примет на своем поле «Сампдорию».

Во сколько начнется матч «Болонья» - «Сампдория» 11 апреля

21:45 Болонья - Сампдория

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Матч будет показан в прямом эфире на федеральном спортивном канале «Матч ТВ».

Расписание трансляций матчей 32-го тура чемпионата Италии по футболу

9 апреля 2022, суббота

16:00 Эмполи - Специя (Матч Футбол 1)
19:00 Интер - Верона (Матч Футбол 1)
21:45 Кальяри - Ювентус (Матч ТВ)

10 апреля 2022, воскресенье

13:30 Дженоа - Лацио (Матч Футбол 1)
16:00 Сассуоло - Аталанта (Матч Футбол 2)
16:00 Венеция - Удинезе
16:00 Наполи - Фиорентина (Матч Футбол 1)
19:00 Рома - Салернитана (Матч Футбол 1)
21:45 Торино - Милан (Матч ТВ)

11 апреля 2022, понедельник

21:45 Болонья - Сампдория (Матч ТВ)

Время начала матчей - московское.









  • Время начала «РБ Лейпциг» - «Хоффенхайм» 10 апреля 2022. Расписание трансля ...
  • Расписание трансляций Лиги Европы 2021/2022 7 апреля по каналам ТВ
  • Футбол России и Европы на ТВ 14 марта 2022 в прямом эфире
  • Чемпионат Италии по футболу 2017/2018. Расписание матчей
  • Чемпионат Италии по футболу 2016/2017
    •




    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание трансляций матчей 1/4 финала

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 775. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 26 шайб.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».











    Где смотреть «Бавария» - «Вильярреал» 12 апреля 2022. Во сколько начало матча Лиги чемпионов по футболу
    Где смотреть «Реал» - «Челси» 12 апреля 2022. Во сколько начало матча Лиги чемпионов по футболу
    Какого числа Вербное воскресенье в 2022 году в России
    Время начала «Болонья» - «Сампдория» 11 апреля 2022. Расписание трансляций матчей чемпионата Италии
    Самые смешные анекдоты дня - 11 апреля 2022 года
    Гороскоп на 12 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Какой праздник 12 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 11 апреля
    11 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи
    11 апреля 2022 - какой знак зодиака
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru