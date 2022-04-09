Время начала «Болонья» - «Сампдория» 11 апреля 2022. Расписание трансляций матчей чемпионата Италии

11 апреля в Болонье состоится заключительный матч 32-го тура чемпионата Италии по футболу сезона 2021/2022. «Болонья» примет на своем поле «Сампдорию».



Во сколько начнется матч «Болонья» - «Сампдория» 11 апреля



21:45 Болонья - Сампдория



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Матч будет показан в прямом эфире на федеральном спортивном канале «Матч ТВ».



Расписание трансляций матчей 32-го тура чемпионата Италии по футболу



9 апреля 2022, суббота



16:00 Эмполи - Специя (Матч Футбол 1)

19:00 Интер - Верона (Матч Футбол 1)

21:45 Кальяри - Ювентус (Матч ТВ)



10 апреля 2022, воскресенье



13:30 Дженоа - Лацио (Матч Футбол 1)

16:00 Сассуоло - Аталанта (Матч Футбол 2)

16:00 Венеция - Удинезе

16:00 Наполи - Фиорентина (Матч Футбол 1)

19:00 Рома - Салернитана (Матч Футбол 1)

21:45 Торино - Милан (Матч ТВ)



11 апреля 2022, понедельник



21:45 Болонья - Сампдория (Матч ТВ)



Время начала матчей - московское.