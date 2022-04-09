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Время начала «Торино» - «Милан» 10 апреля 2022. Расписание трансляций матчей чемпионата Италии


10 апреля в Турине состоится матч 32-го тура чемпионата Италии по футболу сезона 2021/2022. «Торино» примет на своем поле «Милан».

Во сколько начнется матч «Торино» - «Милан» 10 апреля

21:45 Торино - Милан

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Матч будет показан в прямом эфире на федеральном спортивном канале «Матч ТВ».

Расписание трансляций матчей 32-го тура чемпионата Италии по футболу

9 апреля 2022, суббота

16:00 Эмполи - Специя (Матч Футбол 1)
19:00 Интер - Верона (Матч Футбол 1)
21:45 Кальяри - Ювентус (Матч ТВ)

10 апреля 2022, воскресенье

13:30 Дженоа - Лацио (Матч Футбол 1)
16:00 Сассуоло - Аталанта (Матч Футбол 2)
16:00 Венеция - Удинезе
16:00 Наполи - Фиорентина (Матч Футбол 1)
19:00 Рома - Салернитана (Матч Футбол 1)
21:45 Торино - Милан (Матч ТВ)

11 апреля 2022, понедельник

21:45 Болонья - Сампдория

Время начала матчей - московское.









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