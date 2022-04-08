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Время начала «Штутгарт» - «Боруссия» Дортмунд 8 апреля 2022. Расписание трансляций матчей чемпионата Италии


8 апреля в Штутгарте состоится матч 29-го тура чемпионата Германии по футболу сезона 2021/2022. «Штутгарт» примет на своем поле дортмундскую «Боруссию».

Во сколько начнется матч «Штутгарт» - «Боруссия» 8 апреля

21:30 Штутгарт - Боруссия Дортмунд

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Матч будет показан в прямом эфире на федеральном спортивном канале «Матч ТВ».

Расписание трансляций матчей 29-го тура чемпионата Германии по футболу

8 апреля 2022, пятница

21:30 Штутгарт - Боруссия Д (Матч ТВ)

9 апреля 2022, суббота

16:30 Гройтер Фюрт - Боруссия М
16:30 Вольфсбург - Арминия
16:30 Кёльн - Майнц
16:30 Бавария - Аугсбург (Матч ТВ)
19:30 Герта - Унион (Матч Футбол 3)

10 апреля 2022, воскресенье

16:30 Бохум - Байер (Матч Футбол 3)
18:30 Айнтрахт - Фрайбург (Матч Футбол 3)
20:30 РБ Лейпциг - Хоффенхайм (Матч Футбол 3, Матч ТВ в записи в 03:10)

Время начала матчей - московское.









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