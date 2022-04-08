Время начала «Штутгарт» - «Боруссия» Дортмунд 8 апреля 2022. Расписание трансляций матчей чемпионата Италии

8 апреля в Штутгарте состоится матч 29-го тура чемпионата Германии по футболу сезона 2021/2022. «Штутгарт» примет на своем поле дортмундскую «Боруссию».
Во сколько начнется матч «Штутгарт» - «Боруссия» 8 апреля
21:30 Штутгарт - Боруссия Дортмунд
По какому каналу покажут матч в прямом эфире
Матч будет показан в прямом эфире на федеральном спортивном канале «Матч ТВ».
Расписание трансляций матчей 29-го тура чемпионата Германии по футболу
8 апреля 2022, пятница
21:30 Штутгарт - Боруссия Д (Матч ТВ)
9 апреля 2022, суббота
16:30 Гройтер Фюрт - Боруссия М
16:30 Вольфсбург - Арминия
16:30 Кёльн - Майнц
16:30 Бавария - Аугсбург (Матч ТВ)
19:30 Герта - Унион (Матч Футбол 3)
10 апреля 2022, воскресенье
16:30 Бохум - Байер (Матч Футбол 3)
18:30 Айнтрахт - Фрайбург (Матч Футбол 3)
20:30 РБ Лейпциг - Хоффенхайм (Матч Футбол 3, Матч ТВ в записи в 03:10)
Время начала матчей - московское.