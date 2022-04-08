Время начала «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 10 апреля 2022. Расписание матчей 32-го тура АПЛ

10 апреля в Манчестере состоится матч 32-го тура чемпионата Англии по футболу сезона 2021/2022. Лидер чемпионата «Манчестер Сити» примет на своем поле занимающий вторую строчку «Ливерпуль».



Во сколько начнется матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» 10 апреля



18:30 Манчестер Сити - Ливерпуль



Где смотреть матчи английской Премьер-лиги



Официально нигде. 7 марта 2022 года Английская Премьер-лига запретила показ матчей в России. Ранее правами на показ в России обладал стриминговый сервис «Оkko Спорт».



Расписание трансляций матчей 32-го тура чемпионата Англии по футболу



8 апреля 2022, пятница



22:00 Ньюкасл - Вулверхэмптон



9 апреля 2022, суббота



14:30 Эвертон - Манчестер Юнайтед

17:00 Саутгемптон - Челси

17:00 Уотфорд - Лидс

17:00 Арсенал - Брайтон

19:30 Астон Вилла - Тоттенхэм



10 апреля 2022, воскресенье



16:00 Брентфорд - Вест Хэм

16:00 Лестер - Кристал Пэлас

16:00 Норвич - Бёрнли

18:30 Манчестер Сити - Ливерпуль



Время начала матчей - московское.