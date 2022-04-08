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Время начала «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 10 апреля 2022. Расписание матчей 32-го тура АПЛ


10 апреля в Манчестере состоится матч 32-го тура чемпионата Англии по футболу сезона 2021/2022. Лидер чемпионата «Манчестер Сити» примет на своем поле занимающий вторую строчку «Ливерпуль».

Во сколько начнется матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» 10 апреля

18:30 Манчестер Сити - Ливерпуль

Где смотреть матчи английской Премьер-лиги

Официально нигде. 7 марта 2022 года Английская Премьер-лига запретила показ матчей в России. Ранее правами на показ в России обладал стриминговый сервис «Оkko Спорт».

Расписание трансляций матчей 32-го тура чемпионата Англии по футболу

8 апреля 2022, пятница

22:00 Ньюкасл - Вулверхэмптон

9 апреля 2022, суббота

14:30 Эвертон - Манчестер Юнайтед
17:00 Саутгемптон - Челси
17:00 Уотфорд - Лидс
17:00 Арсенал - Брайтон
19:30 Астон Вилла - Тоттенхэм

10 апреля 2022, воскресенье

16:00 Брентфорд - Вест Хэм
16:00 Лестер - Кристал Пэлас
16:00 Норвич - Бёрнли
18:30 Манчестер Сити - Ливерпуль

Время начала матчей - московское.









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