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Что такое Spotify и для чего он нужен? Spotify перестает работать в России с 11 апреля


6 апреля 2022 года владельцы Spotify сообщили, что сервис перестает работать в России с 11 апреля.

Что такое Spotify?

Spotify — это сервис для стриминга различного контента (треков, подкастов и видеороликов) от авторов со всего мира. Основные функции, такие как воспроизведение музыки, бесплатные.

Чем хорош Spotify?

Его особенности в бесплатном доступе, уникальном алгоритме подбора композиций, подкастах и дружелюбном интерфейсе.

Кто придумал Spotify?

Spotify основали шведские предприниматели Даниэль Эк и Мартин Лорентсон.

Когда начал работу Spotify?

Сервис запустился в октябре 2008 года в нескольких европейских странах, через год стал доступен в Великобритании, а в июле 2011-го — на территории США.

Когда Spotify появился в России?

14 июля 2020 года Spotify появился в российских App Store и Google Play.









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