6 апреля 2022 года владельцы Spotify сообщили, что сервис перестает работать в России с 11 апреля.
Что такое Spotify?
Spotify — это сервис для стриминга различного контента (треков, подкастов и видеороликов) от авторов со всего мира. Основные функции, такие как воспроизведение музыки, бесплатные.
Чем хорош Spotify?
Его особенности в бесплатном доступе, уникальном алгоритме подбора композиций, подкастах и дружелюбном интерфейсе.
Кто придумал Spotify?
Spotify основали шведские предприниматели Даниэль Эк и Мартин Лорентсон.
Когда начал работу Spotify?
Сервис запустился в октябре 2008 года в нескольких европейских странах, через год стал доступен в Великобритании, а в июле 2011-го — на территории США.
Когда Spotify появился в России?
14 июля 2020 года Spotify появился в российских App Store и Google Play.