6 апреля 2022 года владельцы Spotify сообщили, что сервис перестает работать в России с 11 апреля.



Что такое Spotify?



Spotify — это сервис для стриминга различного контента (треков, подкастов и видеороликов) от авторов со всего мира. Основные функции, такие как воспроизведение музыки, бесплатные.



Чем хорош Spotify?



Его особенности в бесплатном доступе, уникальном алгоритме подбора композиций, подкастах и дружелюбном интерфейсе.



Кто придумал Spotify?



Spotify основали шведские предприниматели Даниэль Эк и Мартин Лорентсон.



Когда начал работу Spotify?



Сервис запустился в октябре 2008 года в нескольких европейских странах, через год стал доступен в Великобритании, а в июле 2011-го — на территории США.



Когда Spotify появился в России?



14 июля 2020 года Spotify появился в российских App Store и Google Play.