Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете организации по правам человека (СПЧ), который был создан в 2006 году.



За соответствующее решение проголосовали 93 делагации, против выступили 24, воздержались 58, сообщает ТАСС.



Кто голосовал против резолюции



Против резолюции проголосовали Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Конго, Куба, Конго, КНДР, Эритрея, Эфиопия , Габон, Иран, Казахстан, Мали, Киргизия, Лаос, Никарагуа, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.



Сколько членов в СПЧ ООН



СПЧ ООН состоит из 47 членов, которые меняются по ротационному принципу.



Три факта



- Россия 2017-2019 годах не входила в состав СПЧ в силу ротационного принципа.



- США по решению Дональда Трампа вышли из состава Совета в 2018 году по собственному желанию, но при Джо Байдене вернулись в него.



- Ни у одного из участников нет блокирующего голоса.