Карта ЖитомираЖитомир - город на северо-западе Украины. Со всех сторон город окружают древние леса. Краткая справка Основан: 884 год (первое упоминание с 1240 года). Население: 261 тыс. человек. Расстояние до Киева по трассе - 139 км.
В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.
В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.
Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.
Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 773. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 28 шайб.