



Карта Житомира







Житомир - город на северо-западе Украины. Со всех сторон город окружают древние леса.



Краткая справка



Основан: 884 год (первое упоминание с 1240 года).



Население: 261 тыс. человек.



Расстояние до Киева по трассе - 139 км.

