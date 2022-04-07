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НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата


Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022

7 апреля 2022, четверг

02:30 Вашингтон - Тампа-Бэй - 4:3
02:30 Виннипег - Детройт - 1:3
03:00 Сент-Луис - Сиэтл - 4:1
05:00 Вегас - Ванкувер - 1:5
05:00 Анахайм - Калгари - 2:4

8 апреля 2022, пятница

02:00 Оттава - Нэшвилл
02:00 Нью-Джерси - Монреаль
02:00 Рейнджерс - Питтсбург
02:00 Коламбус - Филадельфия
02:30 Каролина - Баффало
03:30 Чикаго - Сиэтл
03:30 Даллас - Торонто
05:00 Аризона - Ванкувер
05:30 Сан-Хосе - Калгари
05:30 Лос-Анджелес - Эдмонтон

9 апреля 2022, суббота

02:00 Флорида - Баффало
02:00 Каролина - Айлендерс
02:00 Тампа-Бэй - Бостон
03:00 Сент-Луис - Миннесота
03:00 Виннипег - Колорадо
21:00 Даллас - Нью-Джерси
22:00 Питтсбург - Вашингтон

Время начала матчей НХЛ - московское.









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