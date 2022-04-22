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НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 24 апреля


Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022

22 апреля 2022, пятница

02:00 Каролина - Виннипег - 4:2
02:00 Монреаль - Филадельфия - 3:6
02:00 Флорида - Детройт - 5:2
02:00 Нью-Джерси - Баффало - 2:5
02:00 Питтсбург - Бостон - 4:0
02:30 Айлендерс - Рейнджерс - 3:6
03:00 Тампа-Бэй - Торонто - 8:1
03:00 Миннесота - Ванкувер - 6:3
04:00 Калгари - Даллас - 4:2
05:30 Лос-Анджелес - Чикаго - 4:1
05:30 Сан-Хосе - Сент-Луис - 1:3

23 апреля 2022, суббота

02:00 Коламбус - Оттава - 1:2 Б
03:00 Миннесота - Сиэтл - 6:3
04:00 Эдмонтон - Колорадо - 6:3
05:30 Аризона - Вашингтон - 0:2
19:30 Детройт - Питтсбург
19:30 Баффало - Айлендерс
19:30 Нью-Джерси - Каролина
22:00 Бостон - Рейнджерс

24 апреля 2022, воскресенье

02:00 Оттава - Монреаль
02:00 Тампа-Бэй - Нэшвилл
02:00 Флорида - Торонто
03:00 Даллас - Сиэтл
03:00 Сан-Хосе - Чикаго
05:00 Аризона - Сент-Луис
05:00 Калгари - Ванкувер
05:30 Лос-Анджелес - Анахайм
20:00 Коламбус - Эдмонтон
20:00 Нью-Джерси - Детройт
20:00 Айлендерс - Каролина
23:00 Филадельфия - Питтсбург

Время начала матчей НХЛ - московское.









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