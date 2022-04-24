НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 25 апреля

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



24 апреля 2022, воскресенье



20:00 Коламбус - Эдмонтон - 5:2

20:00 Нью-Джерси - Детройт - 0:3

20:00 Айлендерс - Каролина - 2:5

23:00 Филадельфия - Питтсбург - 4:1



25 апреля 2022, понедельник



02:00 Монреаль - Бостон - 3:5

02:00 Виннипег - Колорадо - 4:1

02:00 Флорида - Тампа-Бэй - 4:8

02:00 Вашингтон - Торонто - 3:4 Б

03:00 Нэшвилл - Миннесота - 4:5 ОТ

03:30 Анахайм - Сент-Луис - 3:6

05:00 Вегас - Сан-Хосе - 4:5 Б



26 апреля 2022, вторник



03:00 Чикаго - Филадельфия



27 апреля 2022, среда



02:00 Торонто - Детройт

02:00 Оттава - Нью-Джерси

02:00 Тампа-Бэй - Коламбус

02:00 Бостон - Флорида

02:00 Рейнджерс - Каролина

02:00 Питтсбург - Эдмонтон

02:00 Вашингтон - Айлендерс

03:00 Миннесота - Аризона

03:00 Нэшвилл - Калгари

03:30 Даллас - Вегас

04:30 Колорадо - Сент-Луис

05:00 Ванкувер - Сиэтл

05:30 Сан-Хосе - Анахайм



Время начала матчей НХЛ - московское.