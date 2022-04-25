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НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 26 апреля


Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022

25 апреля 2022, понедельник

02:00 Монреаль - Бостон - 3:5
02:00 Виннипег - Колорадо - 4:1
02:00 Флорида - Тампа-Бэй - 4:8
02:00 Вашингтон - Торонто - 3:4 Б
03:00 Нэшвилл - Миннесота - 4:5 ОТ
03:30 Анахайм - Сент-Луис - 3:6
05:00 Вегас - Сан-Хосе - 4:5 Б

26 апреля 2022, вторник

03:00 Чикаго - Филадельфия - 3:1

27 апреля 2022, среда

02:00 Торонто - Детройт
02:00 Оттава - Нью-Джерси
02:00 Тампа-Бэй - Коламбус
02:00 Бостон - Флорида
02:00 Рейнджерс - Каролина
02:00 Питтсбург - Эдмонтон
02:00 Вашингтон - Айлендерс
03:00 Миннесота - Аризона
03:00 Нэшвилл - Калгари
03:30 Даллас - Вегас
04:30 Колорадо - Сент-Луис
05:00 Ванкувер - Сиэтл
05:30 Сан-Хосе - Анахайм

Время начала матчей НХЛ - московское.









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