НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 26 апреля

Как отличить продукцию Adidas от подделки?



Одежда и обувь бренда Adidas создана с применением новейших технологий, благодаря чему идеально подходит для занятий спортом, чего не скажешь о многочисленных подделках. Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня



Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 780. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 21 шайбы. 100 лучших снайперов за всю историю НХЛ



В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин. 100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ



В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз». Обладатели Кубка Гагарина



Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».