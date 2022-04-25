НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 27 апреля

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



25 апреля 2022, понедельник



02:00 Монреаль - Бостон - 3:5

02:00 Виннипег - Колорадо - 4:1

02:00 Флорида - Тампа-Бэй - 4:8

02:00 Вашингтон - Торонто - 3:4 Б

03:00 Нэшвилл - Миннесота - 4:5 ОТ

03:30 Анахайм - Сент-Луис - 3:6

05:00 Вегас - Сан-Хосе - 4:5 Б



26 апреля 2022, вторник



03:00 Чикаго - Филадельфия - 3:1



27 апреля 2022, среда



02:00 Торонто - Детройт - 3:0

02:00 Оттава - Нью-Джерси - 5:4 ОТ

02:00 Тампа-Бэй - Коламбус - 4:1

02:00 Бостон - Флорида - 4:2

02:00 Рейнджерс - Каролина - 3:4

02:00 Питтсбург - Эдмонтон - 1:5

02:00 Вашингтон - Айлендерс - 1:4

03:00 Миннесота - Аризона - 3:5

03:00 Нэшвилл - Калгари - 4:5 ОТ

03:30 Даллас - Вегас - 3:2 Б

04:30 Колорадо - Сент-Луис - 5:3

05:00 Ванкувер - Сиэтл - 5:2

05:30 Сан-Хосе - Анахайм - 2:5



Время начала матчей НХЛ - московское.