НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 27 апреля

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022
25 апреля 2022, понедельник
02:00 Монреаль - Бостон - 3:5
02:00 Виннипег - Колорадо - 4:1
02:00 Флорида - Тампа-Бэй - 4:8
02:00 Вашингтон - Торонто - 3:4 Б
03:00 Нэшвилл - Миннесота - 4:5 ОТ
03:30 Анахайм - Сент-Луис - 3:6
05:00 Вегас - Сан-Хосе - 4:5 Б
26 апреля 2022, вторник
03:00 Чикаго - Филадельфия - 3:1
27 апреля 2022, среда
02:00 Торонто - Детройт - 3:0
02:00 Оттава - Нью-Джерси - 5:4 ОТ
02:00 Тампа-Бэй - Коламбус - 4:1
02:00 Бостон - Флорида - 4:2
02:00 Рейнджерс - Каролина - 3:4
02:00 Питтсбург - Эдмонтон - 1:5
02:00 Вашингтон - Айлендерс - 1:4
03:00 Миннесота - Аризона - 3:5
03:00 Нэшвилл - Калгари - 4:5 ОТ
03:30 Даллас - Вегас - 3:2 Б
04:30 Колорадо - Сент-Луис - 5:3
05:00 Ванкувер - Сиэтл - 5:2
05:30 Сан-Хосе - Анахайм - 2:5
Время начала матчей НХЛ - московское.