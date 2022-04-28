НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 28 апреля

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022
28 апреля 2022, четверг
02:30 Рейнджерс - Монреаль
02:30 Виннипег - Филадельфия
03:30 Чикаго - Вегас
03:30 Даллас - Аризона
05:00 Сиэтл - Лос-Анджелес
29 апреля 2022, пятница
02:00 Айлендерс - Вашингтон
02:00 Бостон - Баффало
02:00 Оттава - Флорида
02:00 Каролина - Нью-Джерси
02:00 Коламбус - Тампа-Бэй
03:00 Миннесота - Калгари
04:00 Колорадо - Нэшвилл
04:00 Эдмонтон - Сан-Хосе
05:00 Ванкувер - Лос-Анджелес
30 апреля 2022, суббота
02:00 Питтсбург - Коламбус
02:00 Рейнджерс - Вашингтон
02:00 Баффало - Чикаго
02:00 Нью-Джерси - Детройт
02:00 Монреаль - Флорида
02:00 Филадельфия - Оттава
02:00 Торонто - Бостон
02:30 Айлендерс - Тампа-Бэй
03:00 Сент-Луис - Вегас
03:00 Миннесота - Колорадо
03:00 Виннипег - Калгари
03:30 Даллас - Анахайм
04:00 Эдмонтон - Ванкувер
05:00 Сиэтл - Сан-Хосе
05:30 Аризона - Нэшвилл
Время начала матчей НХЛ - московское.