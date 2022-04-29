НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 29 апреля

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



29 апреля 2022, пятница



02:00 Айлендерс - Вашингтон

02:00 Бостон - Баффало

02:00 Оттава - Флорида

02:00 Каролина - Нью-Джерси

02:00 Коламбус - Тампа-Бэй

03:00 Миннесота - Калгари

04:00 Колорадо - Нэшвилл

04:00 Эдмонтон - Сан-Хосе

05:00 Ванкувер - Лос-Анджелес



30 апреля 2022, суббота



02:00 Питтсбург - Коламбус

02:00 Рейнджерс - Вашингтон

02:00 Баффало - Чикаго

02:00 Нью-Джерси - Детройт

02:00 Монреаль - Флорида

02:00 Филадельфия - Оттава

02:00 Торонто - Бостон

02:30 Айлендерс - Тампа-Бэй

03:00 Сент-Луис - Вегас

03:00 Миннесота - Колорадо

03:00 Виннипег - Калгари

03:30 Даллас - Анахайм

04:00 Эдмонтон - Ванкувер

05:00 Сиэтл - Сан-Хосе

05:30 Аризона - Нэшвилл



Время начала матчей НХЛ - московское.