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НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата


Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022

29 апреля 2022, пятница

02:00 Айлендерс - Вашингтон - 5:1
02:00 Бостон - Баффало - 5:0
02:00 Оттава - Флорида - 0:4
02:00 Каролина - Нью-Джерси - 6:3
02:00 Коламбус - Тампа-Бэй - 5:2
03:00 Миннесота - Калгари - 3:2 ОТ
04:00 Колорадо - Нэшвилл - 4:5 Б
04:00 Эдмонтон - Сан-Хосе - 5:4 ОТ
05:00 Ванкувер - Лос-Анджелес - 3:2 ОТ

30 апреля 2022, суббота

02:00 Питтсбург - Коламбус - 5:3
02:00 Рейнджерс - Вашингтон - 3:2
02:00 Баффало - Чикаго - 3:2 ОТ
02:00 Нью-Джерси - Детройт - 3:5
02:00 Монреаль - Флорида - 10:2
02:00 Филадельфия - Оттава - 2:4
02:00 Торонто - Бостон - 5:2
02:30 Айлендерс - Тампа-Бэй - 4:6
03:00 Сент-Луис - Вегас - 4:7
03:00 Миннесота - Колорадо - 4:1
03:00 Виннипег - Калгари - 3:1
03:30 Даллас - Анахайм - 4:2
04:00 Эдмонтон - Ванкувер - 3:2 Б
05:00 Сиэтл - Сан-Хосе - 3:0
05:30 Аризона - Нэшвилл - 5:4

1 мая 2022, воскресенье

21:00 Виннипег - Сиэтл

Время начала матчей НХЛ - московское.









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