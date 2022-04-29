НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022
29 апреля 2022, пятница
02:00 Айлендерс - Вашингтон - 5:1
02:00 Бостон - Баффало - 5:0
02:00 Оттава - Флорида - 0:4
02:00 Каролина - Нью-Джерси - 6:3
02:00 Коламбус - Тампа-Бэй - 5:2
03:00 Миннесота - Калгари - 3:2 ОТ
04:00 Колорадо - Нэшвилл - 4:5 Б
04:00 Эдмонтон - Сан-Хосе - 5:4 ОТ
05:00 Ванкувер - Лос-Анджелес - 3:2 ОТ
30 апреля 2022, суббота
02:00 Питтсбург - Коламбус - 5:3
02:00 Рейнджерс - Вашингтон - 3:2
02:00 Баффало - Чикаго - 3:2 ОТ
02:00 Нью-Джерси - Детройт - 3:5
02:00 Монреаль - Флорида - 10:2
02:00 Филадельфия - Оттава - 2:4
02:00 Торонто - Бостон - 5:2
02:30 Айлендерс - Тампа-Бэй - 4:6
03:00 Сент-Луис - Вегас - 4:7
03:00 Миннесота - Колорадо - 4:1
03:00 Виннипег - Калгари - 3:1
03:30 Даллас - Анахайм - 4:2
04:00 Эдмонтон - Ванкувер - 3:2 Б
05:00 Сиэтл - Сан-Хосе - 3:0
05:30 Аризона - Нэшвилл - 5:4
1 мая 2022, воскресенье
21:00 Виннипег - Сиэтл
Время начала матчей НХЛ - московское.